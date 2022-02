Eine Explosion in der ukrainischen Hauptstadt Kiew: Dieses Bild verbreitete das Präsidialamt der Ukraine. (imago/ZUMA Press/Ukrainian President's Office)

Die russische Armee hat bei ihrem Angriffskrieg auf die Ukraine Ziele in Kiew beschossen. Der ukrainische Außenminister Kuleba berichtete von Raketenangriffen auf die Hauptstadt. Örtlichen Berichten zufolge soll es auch in der Nähe des Amtssitzes von Präsident Selenskyj Explosionen gegeben haben. Russische Bodentruppen sollen inzwischen auch von Belarus aus am Westufer des Flusses Dnjepr vordringen. Der Fluss fließt durch Kiew.

Auch aus anderen Landesteilen der Ukraine werden Kämpfe gemeldet. In der Stadt Charkiw, in der Nähe zu Belarus, waren Augenzeugen zufolge Explosionen zu hören. Die Menschen dort seien aufgefordert worden, in U-Bahn-Stationen Schutz zu suchen. Die Stadt Lwiw im Westen des Landes hat nach dem Bericht der ukrainischen Nachrichtenagentur Interfax eine Ausgangssperre erlassen.

Moskau hat nach eigener Darstellung insgesamt 211 ukrainische Militärobjekte außer Gefecht gesetzt. Zudem sollen mehrere Kampfflugzeuge und Drohnen abgeschossen worden sein. Zahlreiche Panzer seien zerstört worden, hieß es.

Nach Angaben der Ukraine sind bislang 137 Soldaten getötet worden, zudem habe es mindestens 127 zivile Opfer gegeben. Das ukrainische Militär spricht zudem davon, mehr als 1.000 russische Soldaten getötet zu haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Aussagen aus den Kriegsgebieten nicht.

Russland gibt sich gesprächsbereit

Aus dem Kreml kommen derweil widersprüchliche Angaben über das weitere Vorgehen. Kremlsprecher Peskow sagte in Moskau, man sei bereit, eine Delegation zu Gesprächen mit Vertretern der Ukraine in die belarussische Hauptstadt Minsk zu entsenden.

Präsident Putin wiederum rief die ukrainische Armee im russischen Fernsehen auf, die Macht in Kiew zu übernehmen und Präsident Selenskyj und dessen Umfeld zu stürzen. Danach würden Verhandlungen einfacher.

UNO erwartet Millionen Flüchtlinge

Allein in Rumänien sind mittlerweile 20.000 Bürger aus der Ukraine eingetroffen. Die Vereinten Nationen rechnen mit mehreren Millionen Flüchtlingen, sollte sich die Lage in der Ukraine weiter verschärfen. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR erklärte, die Versorgung mit Treibstoff, Bargeld und Medikamenten sei in Teilen des Landes schon jetzt schwieriger geworden. Inzwischen hätten tausende Menschen die Grenzen zu Nachbarländern wie Polen, Moldau, Slowakei und auch Russland überquert. Innerhalb der Ukraine sind den Angaben zufolge mindestens 100.000 Menschen auf der Flucht. Genauere Angaben sind laut UNHCR noch nicht möglich. Das Kinderhilfswerk Unicef verstärkte seine Präsenz in den Nachbarländern im Westen und Süden der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.