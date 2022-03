Das Foto der russischen Agentur ITAR-TASS soll Zivilisten und Einsatzkräfte in einem Dorf nahe Mariupol zeigen. (IMAGO/ITAR-TASS)

Geplant war auch heute - ähnlich wie gestern - eine Feuerpause, die nun nach übereinstimmenden Angaben aus der Region nicht eingehalten wurde. Vertreter beider Seiten warfen einander vor, gegen die Absprache verstoßen zu haben. So machte etwa Russlands Präsident Putin in einem Telefonat mit Frankreichs Staatspräsident Macron die Ukraine verantwortlich, die sich nicht an die Feuerpause gehalten habe.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bestätigte ebenfalls das Scheitern. Weiter hieß es, bei fehlgeschlagenen Evakuierungsversuche zeigten, dass es keine funktionierende Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien gebe.

Geplant war, 200.000 Menschen aus der Stadt zu bringen

Nach Angaben der Stadtverwaltung sollten zwischen dem Vormittag und dem Abend rund 200.000 Zivilisten aus der Stadt gebracht werden. Das entspricht knapp der Hälfte der Einwohner. Nach Angaben prorussischer Separatisten konnten lediglich 300 Menschen die Stadt verlassen. Mariupol hat unter anderem wegen seiner Lage am Asowschen Meer im Südosten der Ukraine strategisch große Bedeutung.

Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" nennt die humanitäre Lage in der Stadt inzwischen "katastrophal". So gebe es dort zurzeit weder Trinkwasser noch Strom.

"Internet lahmgelegt, Lage schwer einzuschätzen"

Deutschlandfunk-Redakteur Thielko Grieß, der bis vor kurzem auch Russland-Korrespondent war, beobachtet die Lage aus Deutschland. Er sagte im DLF , es sei sehr schwer, die Situation einzuschätzen, denn es gebe keine unabhängigen Journalisten mehr in Mariupol. Zudem sei das Internet lahmgelegt.

Auch Grieß betonte, die Stadt habe seit vielen Jahren eine große strategische Bedeutung - nicht nur als Hafenstadt. So handle es sich auch um die größte Stadt auf dem Weg zwischen der von Russland annektierten Halbinsel Krim und den Separatistenrepubliken im Osten der Ukraine. Wenn Mariupol falle, dann bleibe der Ukraine nur noch eine einzige Hafenstadt - und zwar Odessa. Und es zeichne sich ab, dass das russische Militär wohl auch Odessa irgendwann angreifen werde.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.