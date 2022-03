Krieg in der Ukraine Kampf um Mariupol - Evakuierungen scheitern erneut

Schon am Samstag sollten Zivilisten eigentlich aus der von russischen Soldaten belagerten Stadt Mariupol in der Ukraine in Sicherheit gebracht werden - doch die Evakierung scheiterte. Für Sonntag wurde dann ein weiterer Versuch geplant - doch auch dieser blieb erfolglos.

07.03.2022