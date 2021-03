Die angestrebte Bundestagskandidatur von Friedrich Merz hat in seiner sauerländischen Heimat für einen ungewöhnlichen Vorgang gesorgt: Der örtliche CDU-Kreischef forderte die Lokalzeitung "Westfalenpost" schriftlich dazu auf, keine Leserbriefe mehr zu der Kampfabstimmung zwischen Merz und dem amtierenden Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg zu veröffentlichen.

Nach der Abstimmung am 17. April gebe es "ausreichend Gelegenheit für die Leserinnen und Leser sich zu äußern". Wie die "Westfalenpost" selbst berichtete, erreichte der Brief des Chefs der CDU im Hochsauerlandkreis (HSK), Matthias Kerkhoff, mehrerere Lokalredaktionen der Zeitung.



In dem Schreiben heißt es demnach: "Es handelt sich um ein innerparteiliches Verfahren und mein Wunsch ist, dass die Mitglieder und Delegierten der CDU sich unvoreingenommen ein Bild von den Bewerbern machen können und anschließend entscheiden." Weiter schreibt Kerkhoff: "In der jetzigen Phase bitte ich zu respektieren, dass es sich um eine innere Angelegenheit der CDU HSK handelt, die selbstverständlich redaktionell begleitet werden kann."

Zeitung weist Einmischung zurück

Die Redaktion der "Westfalenpost" erklärte, man werde auch weiterhin Leserbriefe abdrucken, "nachdem diese der üblichen Prüfung unterzogen wurden." Ebenso wie die redaktionelle Berichterstattung seien Leserbriefe Teil der Meinungsbildung. "Dass im Vorfeld - auch von innerparteilichen - Kampfkandidaturen oder Kampfabstimmungen Medien Meinungsäußerungen zurückhalten, entspricht nicht unserem journalistischen Leitbild."



Bei der Abstimmung im April sollen etwa 480 CDU-Delegierte aus dem Hochsauerlandkreis bei einer Versammlung in einem Sportstadion entscheiden, ob sie Merz oder Sensburg als Kandidat für die Bundestagswahl ins Rennen schicken.

Der Verwaltungsexperte Sensburg, der 2009 die Nachfolge von Merz als Abgeordneter des Hochsauerlandkreises im Bundestag übernommen hatte, hatte seine Bewerbung bereits im Januar erklärt. Merz hatte Anfang März offiziell seinen Hut in den Ring geworfen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.