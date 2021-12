Der internationale Kampfeinsatz im Irak gegen die IS-Terorrmiliz ist offiziell beendet. (dpa | Ameer Al Mohammedaw)

Das gab die Regierung in Bagdad per Twitter bekannnt. Demnach agiert die US-geführte Mission künftig als Ausbilder und Berater der irakischen Sicherheitskräfte. Sie umfasst 2.500 US-Soldaten und rund tausend weitere aus anderen Ländern. US-Präsident Biden hatte den veränderten Auftrag bereits im Juli während eines Besuchs in Bagdad angekündigt.

Die IS-Terrormiliz hatte im Jahr 2014 Teile des Irak und Syriens erobert. Nach ihrer Niederlage gegen die internationalen Truppen im Jahr 2016 ist sie im Irak und weiteren Ländern im Untergrund aktiv.

