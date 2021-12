Der internationale Kampfeinsatz im Irak gegen die IS-Terorrmiliz ist offiziell beendet. (dpa | Ameer Al Mohammedaw)

Die Regierung in Bagdad teilte mit, es befänden sich keine weiteren ausländischen Kampftruppen mehr im Land. Der Einsatz von Soldaten der Militärkoalition wird allerdings in anderer Form fortgesetzt: Sie beraten nun die irakische Armee bei ihrem Vorgehen gegen den islamistischen IS. Beobachter gehen davon aus, dass etwa 2.500 US-Soldaten im Irak stationiert bleiben.

Der Kampfeinsatz war 2014 begonnen worden, als IS-Kämpfer große Regionen im Norden und Westen des Iraks unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Dem Militärbündnis aus rund 60 Ländern gehört auch Deutschland an. Bundeswehr-Soldaten sind derzeit damit beauftragt, den irakischen Luftraum zu überwachen, Tankflugzeuge bereitzustellen und Armeeangehörige auszubilden.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.