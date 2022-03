MiG-29-Kampfjet der polnischen Luftwaffe (Michael Walczak/PAP/dpa)

"Wenn Sie uns nicht wenigstens Flugzeuge liefern, damit wir uns schützen können, dann wollen Sie auch, dass wir einen langsamen Tod sterben." So eindringlich und emotional hat sich der ukrainische Präsident Selenskyj kürzlich in einer Videobotschaft an die westliche Welt gewandt. Mit den Kampfjets glaubt er, den Luftraum über der Ukraine schützen zu können.

Allerdings kämen für die Mission nur Flugzeuge in Frage, die sofort von ukrainischen Piloten geflogen werden könnten. Nach Einschätzung von Militärexperten trifft das auf Maschinen vom Typ Mikojan-Gurewitsch-29 - kurz MIG-29 - zu, die seit den 1980er Jahren in Betrieb sind und nach sowjetischer Bauart konstruiert wurden. Auf diese Maschinen sind ukrainische Piloten geschult.

Erster Vorstoß kam aus den USA

Am Sonntag berichteten US-Medien, die Regierung in Washington habe Polen einen Vorschlag unterbreitet: Polen solle seine MIG-29 der ukrainischen Luftwaffe zur Verfügung stellen. Im Gegenzug würden die USA Polen amerikanische F16-Kampfjets überlassen.

Die polnische Regierung wies die Berichte umgehend zurück. Polen werde seine Kampfjets nicht in die Ukraine schicken und der Ukraine auch nicht erlauben, seine Flughäfen zu nutzen, erklärte eine Regierungssprecherin in Warschau. Alle polnischen Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 blieben auf ihren Heimatbasen. Zu groß war offensichtlich die Befürchtung, man könne in den Krieg in der Ukraine hineingezogen werden.

Polen spielt den Ball zurück - ins Feld der USA

Stattdessen brachte Polen nun seinerseits die USA als Akteur ins Spiel. Die Regierung in Warschau bot an, die 28 MIG-29 in polnischem Besitz auf den US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zu verlegen. Von dort aus könnten sie dann in die Ukraine geliefert werden, hieß es an die Adresse Washingtons.

Beobachter erklären sich den Vorstoß damit, dass die polnische Regierung der Ukraine einerseits helfen, andererseits aber russischen Vergeltungsmaßnahmen entgehen wolle: "Man dachte, man müsse etwas tun, und ich glaube, das war jetzt der Versuch, eine Art 'Befreiungsschlag' vorzunehmen", sagt etwa Kai-Olaf Bock von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Deutschlandfunk . Polen wolle "den Ball in das Feld der USA kicken und sagen: Wir liefern diese Flugzeuge, aber wir werden nicht das Land sein, von dessen Territorium aus sie starten werden." Polens Absicht sei es, einen Gegenschlag Russlands zu vermeiden, sagte Bock.

Russland hatte zuvor gewarnt, dass eine Unterstützung der ukrainischen Luftwaffe als Beteiligung an dem Konflikt gesehen werde und das Risiko von Vergeltungsmaßnahmen mit sich bringe.

Ablehnung durch die USA - und Verwunderung über Polen

Die USA lehnten das Angebot der polnischen Regierung ab. Der Sprecher des Pentagon, Kirby, sagte, man glaube nicht, dass der Vorschlag haltbar sei. Er bringe schwierige logistische Herausforderungen mit sich. Zudem gebe es angesichts der geopolitischen Dimension ernsthafte Bedenken.

Nach US-Angaben war der Vorstoß aus Warschau nicht mit Washington abgestimmt. "Die ganze Angelegenheit mutet doch etwas merkwürdig an", kommentiert das Kai-Olaf Bock. Eigentlich hätten Washington und Warschau sehr gute Kommunikationskanäle, möglicherweise gebe es aber Brüche in diesen hektischen Zeiten. Die Beziehung zwischen Polen und den USA ist nach Bocks Meinung aber weiterhin stabil.

Erleichterung bei früherem OSZE-Botschafter Lüdeking

Der frühere deutsche Botschafter bei der OSZE, Lüdeking, reagierte im Deutschlandfunk erleichtert . Lüdeking sagte, er sei froh, dass die USA das Angebot Polens abgelehnt hätten. Die Atomkriegsdrohungen Russlands müsse man ernst nehmen. Durch die Kampfjet-Lieferungen hätte die Gefahr bestanden, dass die Nato in den Krieg hineingezogen werde.

Kampfjets einfach umlackieren?

Komplett zu den Akten gelegt sind die Überlegungen, Kampfjets in die Ukraine zu liefern, allerdings nicht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP gilt es als mögliches Szenario, dass die Jets in Ramstein umlackiert und in ein Land geflogen werden könnten, das weder der Nato noch der EU angehört. Ukrainische Piloten könnten sie von dort aus in die Ukraine fliegen und im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen nutzen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.