Russlands Präsident Putin und Bundeskanzlerin Merkel haben sich über die neue Initiative aus Ägypten zu einer Friedenslösung für Libyen ausgetauscht.

In einem Telefonat hätten sich beide besorgt über die neue Eskalation der Kämpfe gezeigt, teilte der Kreml mit. Eine baldige Waffenruhe sei zwingend. Russland begrüße deshalb die Bemühungen Ägyptens. Verhandlungen sollten unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen angesetzt werden. Im Libyen-Konflikt stehen Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten auf der Seite von General Haftar. Ägyptens Präsident al-Sisi hatte am Samstag eine Initiative für eine neue Waffenruhe angekündigt, der Haftar zustimmte. Die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident al-Sarradsch lehnte die vorgeschlagene Feuerpause aber ab.



Die mit ihr verbündeten Milizen rückten zuletzt weiter in Richtung der strategisch wichtigen Küstenstadt Sirte vor, die Haftars Truppen bei ihrer Offensive im Januar eingenommen hatten.