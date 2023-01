Kampftraining von ukrainischen Soldaten in Grafenwöhr hat begonnen. (dpa/David Ebener)

Nach Angaben von US-Generalstabschef Milley sollen etwa 500 Soldaten in den nächsten Wochen für den Abwehrkampf gegen die russischen Truppen trainiert werden. In Grafenwöhr finden sie eine Vielzahl von Waffen sowie Ausrüstung vor, die später in die Ukraine geliefert werden sollen. Darunter könnten auch Bradley-Schützenpanzer sein, die die USA bereitstellen wollen.

In Grafenwöhr im Nordosten Bayerns und im benachbarten Vilseck hat die US-Armee gut 12.500 Soldaten stationiert. Es ist einer ihrer größten Standorte in Europa.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.