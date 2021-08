In Russland sind nach dem Absturz eines Hubschraubers vor zwei Tagen mehrere Leichen in einem Kratersee auf der Halbinsel Kamtschatka gefunden worden.

Sie seien mit spezieller Technik in 110 Metern Tiefe entdeckt worden, teilten die Behörden mit. Zahlen nannten sie zunächst nicht. Acht Menschen werden vermisst.

Acht weitere konnten aus eigener Kraft ans Ufer schwimmen oder wurden von Rettungskräften in Sicherheit gebracht. Der Hubschrauber mit Urlaubern an Bord war zu einem Rundflug über das Naturreservat unterwegs gewesen. Zum Zeitpunkt des Unglücks soll dichter Nebel über dem etwa fünf Grad kalten See im äußersten Osten Russlands gelegen haben.

