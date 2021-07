In Kanada sind erneut dutzende anonyme Gräber auf dem Gelände eines ehemaligen Internats für Kinder von Ureinwohnern entdeckt worden.

Ort ist die Penelakut-Insel nahe Vancouver. Dort seien 160 solcher Gräber gefunden worden, teilte der Chef des örtlichen indigenen Stammes der Penelakut mit. In dem Internat im äußersten Südwesten des Landes waren vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Jahr 1975 Kinder von Ureinwohnern zwangsuntergebracht. Kanadas Premierminister Trudeau äußerte sich bestürzt über den neuerlichen Fund. Er sagte, man werde die Wahrheit ans Licht bringen.



Bereits in den vergangenen Wochen waren in Kanada mehr als tausende anonyme Massengräber indigener Kinder in der Nähe von vier ehemaligen Internaten entdeckt worden. Die von ihren Familien und ihrer Kultur getrennten Minderjährigen wurden in den Heimen häufig misshandelt oder gar sexuell missbraucht. Viele starben an Krankheiten wie der Tuberkulose.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.