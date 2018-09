In der kanadischen Hauptstadt Ottawa sind rund 200.000 Menschen nach dem Durchzug eines Tornados ohne Strom.

Der Wirbelsturm hat schwere Schäden in der Hauptstadtregion verursacht. Ottawas Bürgermeister sprach von Bildern wie aus einem Kriegsgebiet: Es sehe in manchen Stadtgebieten aus, als habe eine Bombe eingeschlagen. Der Tornado war mit starken Windböen mit einer Drehgeschwindigkeit von bis zu 200 Kilometern pro Stunde durch die Hauptstadt gezogen. Er beschädigte dutzende Häuser, deckte Dächer ab und schleuderte Autos durch die Luft. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt.



Kanada wird immer wieder von Tornados heimgesucht, allerdings haben sie selten eine so zerstörerische Kraft wie dieser.