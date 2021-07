In Kanada hält sich die Armee bereit, um bei der Bekämpfung der Waldbrände in der westlichen Provinz British Columbia zu helfen.

Verteidigungsminister Sajjan erklärte nach einem Treffen des Krisenstabs in Ottawa, die Soldaten würden bei Bedarf logistische Unterstützung leisten. Nach Angaben der Behörden lodern in den Wäldern von British Columbia derzeit mehr als 150 Feuer. Knapp 90 von ihnen seien in den vergangenen beiden Tagen ausgebrochen.



In der Gegend am Pazifik herrschen derzeit extreme Hitze und Trockenheit. Weil in den Bergen infolge der anhaltend hohen Temperaturen Schnee und Gletscher schmelzen, drohen nun außerdem Überschwemmungen.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.