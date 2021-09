In Kanada haben die katholischen Bischöfe um Verzeihung für die Behandlung indigener Kinder in kirchlichen Internatsschulen gebeten.

Zugleich versprachen die Geistlichen, Dokumente über in unmarkierten Gräbern beigesetzte Schülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen und Initiativen zur Erinnerung an diese finanziell zu unterstützen.



Seit Ende des 19. Jahrhunderts waren mehr als 150.000 Kinder aus indigenen Familien gezwungen worden, in staatlich finanzierte, christliche Schulen zu gehen, mit dem Ziel, sie in die kanadische Gesellschaft zu integrieren. Viele wurden misshandelt oder sexuell missbraucht, zahlreiche starben in den Einrichtungen.



Die kanadische Regierung hat 2008 dafür offiziell um Entschuldigung gebeten. Die katholische Kirche weigerte sich dagegen bislang, einer Wahrheits- und Versöhnungskommission alle Dokumente zur Aufarbeitung vorzulegen und diese finanziell zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.