In Kanada hat eine vorgezogene Parlamentswahl stattgefunden.

In einigen Städten und Regionen mussten die Wahllokale länger als geplant öffnen, da sich wegen der Corona-Auflagen lange Schlangen gebildet hatten. Im Vorfeld war ein knapper Ausgang zwischen dem liberalen Premierminister Trudeau und seinem konservativen Herausforderer O'Toole erwartet worden. Der Amtsinhaber regiert das nordamerikanische Land seit 2015. Bei seiner Wiederwahl vor knapp zwei Jahren war seine Partei zwar stärkste Kraft geworden, für eine eigene Mehrheit im Parlament reichte es jedoch nach verschiedenen politischen Affären nicht mehr. Seither regierte er mit einer Minderheitsregierung. Mitte August rief Trudeau schließlich eine vorgezogene Parlamentswahl in der Hofnung aus, wieder eine eigene Mehrheit erreichen zu können. Aussagekräftige Ergebnisse werden im Laufe des Tages erwartet.



Regulär wäre in Kanada erst 2023 wieder gewählt worden. Zur Stimmabgabe aufgerufen waren über 25 Millionen Kanadier.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.