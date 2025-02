Zollstreit

Kanada erhebt ab Dienstag 25 Prozent Zoll auf US-Importe

Kanada wird sich gegen die von den USA verhängten Einfuhrzölle zur Wehr setzen. Premierminister Trudeau sagte in Ottawa, ab Dienstag würden auf US-Importe Zölle in Höhe von 25 Prozent fällig. In der gleichen Höhe sollen in den USA Waren aus Kanada und Mexiko besteuert werden. Produkte aus China werden mit zehn Prozent Zoll belegt. Auch Mexiko und China wollen reagieren.