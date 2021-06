In Kanada sind in der Nähe eines früheren Internats zur Umerziehung indigener Kinder erneut hunderte Gräber entdeckt worden.

Vertreter der indigenen Gemeinschaft sprachen von dem bislang bedeutendsten Fund. Die Grabstätten befinden sich in der Provinz Saskatchewan. Erst Ende Mai waren in der Provinz British Columbia die sterblichen Überreste von 215 indigenen Kindern entdeckt worden, ebenfalls auf dem Gelände eines früheren katholischen Internats. Dies sorgte landesweit für Erschütterung. UNO-Menschenrechtsexperten forderten eine umfassende Aufklärung der Hintergründe.



Vom 19. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre wurden in Kanada mehr als 150.000 indigene Kinder zur Umerziehung in solchen Internaten untergebracht. Viele von ihnen wurden in den Heimen misshandelt oder sexuell missbraucht. Die kanadische Regierung hatte sich 2008 offiziell entschuldigt.

