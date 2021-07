In Kanada ist erstmals eine Inuit zur örtlichen Vertreterin von Staatsoberhaupt Königin Elizabeth II. ernannt worden.

Regierungschef Trudeau sagte, die Ernennung von Mary Simon zur Generalgouverneurin sei ein "historischer Schritt" für das Land. Die frühere Journalistin leitete zuvor mehrere Inuit-Organisationen. Sie selbst sprach von einem, Zitat: "historischen und inspirierenden Moment für Kanada und einen wichtigen Schritt auf langem Weg der Versöhnung".



Simon forderte ihr Land zur Auseinandersetzung mit den Verbrechen an indigenen Kindern auf und bezeichnete sie als "Gräueltaten". In den vergangenen Wochen waren mehr als tausend Gräber im Umfeld ehemaliger Internate für Kinder von Ureinwohnern gefunden. Bis 1996 waren rund 150.000 Kinder aus ihren Familien gerissen und in den von Kirchen geleiteten Heimen zur Anpassung an die weiße Mehrheitsgesellschaft gezwungen worden.

