Die in Kanada festgehaltene Finanzchefin des chinesichen Huawei-Konzerns, Meng, wird möglicherweise an die USA ausgeliefert.

Der Oberste Gerichtshof von British Columbia wies Mengs Antrag auf eine Einstellung des Verfahrens ab. Zudem entschied die zuständige Richterin, dass die Betrugsvorwürfe der USA auch in Kanada einen Straftatbestand erfüllten. Damit kann das Auslieferungsverfahren weitergehen.



Meng, die Tochter des Huawei-Gründers, war im Dezember 2018 auf Betreiben der USA am Flughafen von Vancouver festgenommen worden. Die US-Regierung legt ihr Bankbetrug im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen den Iran zur Last. Meng weist die Anschuldigungen zurück und erklärte, die Vorwürfe der USA seien politischer Natur.