Die in Kanada festgenommene Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationskonzerns Huawei bemüht sich weiter um eine Freilassung auf Kaution.

Ihr Anwalt argumentierte bei einer Anhörung vor einem Gericht in Vancouver, es bestehe keine Fluchtgefahr. Seine Mandantin Meng Wanzhou sei in der Öffentlichkeit bekannt und würde zudem mit einer Flucht ihren Vater demütigen, den Huawei-Gründer Ren Zhengfei. Das Gericht erklärte, den Antrag zu prüfen.



Die Managerin war am vergangenen Wochenende auf Betreiben der USA in Vancouver festgenommen worden. Die US-Behörden werfen ihr vor, gegenüber Banken die Aktivitäten einer Huawei-Filiale verschleiert zu haben, die unter Verstoß gegen die US-Sanktionen den Iran mit technischem Gerät beliefert haben soll. Im Fall einer Auslieferung droht ihr eine lange Haftstrafe. Die chinesische Regierung protestierte scharf gegen die Festnahme.