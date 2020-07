In Kanada hat ein Bundesgericht ein umstrittenes Flüchtlingsabkommen mit den USA gekippt.

Wie es in der Urteilsbegründung heißt, verstößt das sogenannte "Abkommen über sichere Drittstaaten" gegen kanadisches Recht. Das Gericht räumte dem Parlament jedoch sechs Monate Zeit für eine Stellungnahme ein.



Das 2004 unterzeichnete bilaterale Abkommen sieht vor, dass Migranten in dem Land Asyl beantragen müssen, in das sie zuerst eingereist sind. Asylsuchende, die aus den USA nach Kanada gelangen, dürfen demnach dort keinen Antrag stellen. Dazu erklärte das Gericht, dies verstoße gegen die kanadische Charta der Rechte und Freiheiten. Jeder Mensch habe ein Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit.



Flüchtlingsverbände und Menschenrechtsorganisationen hatten die Regierung von Premierminister Trudeau wegen des Abkommens mehrfach kritisiert.