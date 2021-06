In Kanada hat die Rekord-Hitzewelle bereits zahlreiche Todesopfer gefordert.

In der Stadt Vancouver seien seit Freitag mindestens 134 Menschen plötzlich gestorben, darunter zahlreiche ältere Menschen mit Vorerkrankungen, teilte die nationale Polizeibehörde mit. Man vermute, dass die Hitze bei den meisten Todesfällen eine Rolle gespielt habe. Auch in anderen Gemeinden gab es Tote, bisher liegen aber noch keine offiziellen Zahlen vor.



Der Regierungschef von British Columbia, Horgan, sprach von der heißesten Woche, die die Provinz je erlebt habe. Er rief die Menschen auf, sich im kühlsten Bereich des Hauses aufzuhalten und regelmäßig nach gefährdeten Mitbürgern zu sehen. Das Umweltministerium gab Hitzewarnungen für mehrere Provinzen heraus.



In British Columbia wurden gestern fast 50 Grad gemessen, eine neuer Rekord seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen.

