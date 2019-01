Der kanadische Holocaust-Überlebende George Brady ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Er erlag nach Angaben seiner Familie in Toronto einem Herzversagen. Der tschechischstämmige Brady hatte in der Zeit des Nationalsozialismus das NS-Vernichtungslager Auschwitz sowie das Lager in Theresienstadt überlebt und war später nach Kanada ausgewandert. Von seinen Holocaust-Erfahrungen berichtete Brady in Veranstaltungen auf der ganzen Welt. Für sein Engagement erhielt er unter anderem den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.