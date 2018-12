Die in Kanada festgenommene Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationskonzerns Huawei bleibt vorerst weiter in Haft.

Verhandlungen über eine mögliche Freilassung auf Kaution wurden auf Montag vertagt. Die Staatsanwaltschaft hatte sich vor Gericht in Vancouver gegen eine Freilassung ausgesprochen. Huawei-Finanzchefin Meng habe die finanziellen Mittel, um eine Flucht nach China zu arrangieren. Ihr Verteidiger bestritt eine solche Gefahr.



Meng wird vorgeworfen, über eine mit Huawei verbundene Firma Geschäfte mit dem Iran gemacht und so gegen Sanktionsbestimmungen verstoßen zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr laut kanadischer Staatsanwaltschaft 30 Jahre Haft.



Die Managerin war am vergangenen Wochenende auf Betreiben der USA festgenommen worden. Die chinesische Regierung legte Protest ein.