In Kanada ist ein Mann mit seinem Auto gezielt in eine muslimische Familie gerast und hat vier ihrer Mitglieder getötet.

Ein neunjähriger Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei erklärte, man gehe von einer geplanten und rassistischen Tat aus. Sie geschah in der Stadt London im Südosten des Landes. Dort lenkte der 20-jährige Täter seinen Wagen auf den Bürgersteig und überfuhr die Familie. Der Mann wurde später festgenommen. Gegen ihn wird wegen vierfachen Mordes sowie Mordversuchs ermittelt. Der kanadische Premierminister Trudeau sprach von einer heimtückischen und verabscheuungswürdigen Tat. Hass gegen Muslime dürfe keinen Platz in der kanadischen Gesellschaft haben.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.