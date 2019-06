Kanada hat nach jahrelangem Streit mit den Philippinen rund 70 Schiffscontainer mit Müll zurückgenommen.

Die Behälter trafen heute in einem Hafen am Rande der westkanadischen Stadt Vancouver ein, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. Kanada hatte sich lange geweigert, die Container zurückzunehmen und darauf verwiesen, dass es sich um ein privates Geschäft gehandelt habe.



Die etwa 1.300 Tonnen Abfall waren zwischen 2013 und 2014 von einer kanadischen Firma in das südostasiatische Land geschickt worden. Nach philippinischen Angaben wurde alles fälschlicherweise als recycelbarer Plastikmüll deklariert. Tatsächlich enthielten die Container neben Plastik auch Papier, Elektroschrott und Restmüll. Die Abfälle sollen nun in eine kanadische Müllverbrennungsanlage gebracht werden.