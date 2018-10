Wegen der Rohingya-Krise hat Kanada der myanmarischen Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi die Ehrenstaatsbürgerschaft entzogen.

Nach den Abgeordneten stimmten auch die Senatoren in Ottawa für die Aberkennung. Der Entzug ist eine Premiere in Kanadas Geschichte. Suu Kyi wird vorgeworfen, dass sie sich weigert, das Vorgehen des Militärs gegen die Rohingya zu verurteilen. UNO-Ermittler sprechen von Völkermord. Suu Kyi leitet seit 2015 de facto die Regierungsgeschäfte in Myanmar.



Der Konflikt hatte sich vor etwa einem Jahr zugespitzt. Damals griffen Rohingya-Rebellen in Myanmar Posten der Sicherheitskräfte an. Daraufhin vertrieb die Armee hunderttausende Mitglieder der muslimischen Minderheit aus ihren Dörfern. Viele Rohingya flohen ins Nachbarland Bangladesch.