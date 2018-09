Kanadas Parlament will der Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, die vor Jahren verliehene Ehrenstaatsbügerschaft entziehen.

Für einen entsprechenden Antrag votierten alle Abgeordneten im Parlament in Ottawa. Zur Begründung hieß es, die Politikerin weigere sich hartnäckig, den Völkermord an den Rohingya zu verurteilen. Suu Kyi hat sich bislang nicht zum brutalen Vorgehen des Militärs gegen die muslimische Minderheit in ihrem Land geäußert.



Im Jahr 2007 hatte die Friedensnobelpreisträgerin die Ehrenstaatsbürgerschaft Kanadas für ihre Rolle beim demokratischen Wandel in Myanmar erhalten.