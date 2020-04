In Kanada sind an nur einem Tag mindestens 16 Menschen einer Mordserie zum Opfer gefallen.

Nach Angaben der Polizei ist unter den Getöteten auch eine Polizistin. Der 51-jährige Tatverdächtige ist den Ermittlern zufolge ebenfalls tot. Er soll die Morde innerhalb von zwölf Stunden an mehreren Orten in der Provinz Nova Scotia verübt haben und in einem als Polizeiwagen getarnten Auto unterwegs gewesen sein. Außerdem soll er mehrere Brände in Wohnhäusern gelegt haben. Erkenntnisse über das Motiv des Mannes gebe es bislang nicht, hieß es.



Weil noch nicht alle Tatorte vollständig untersucht sind, hält die Polizei eine noch weiter steigende Zahl an Todesopfern für möglich.