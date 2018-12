Die kanadische Regierung hat von China die sofortige Freilassung zweier kanadischer Staatsbürger verlangt.

Außenministerin Freeland kritisierte, die beiden seien willkürlich festgenommen worden. Es wird vermutet, dass China die Kandadier als Druckmittel im Auslieferungsverfahren gegen die Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsunternehmens Huawei benutzen will. Meng Wanzhou war Anfang Dezember auf Antrag der USA in Kanada festgenommen worden. Sie soll gegen Iran-Sanktionen verstoßen haben.



Freeland betonte, dass Meng in Kanada mit einem fairen und transparenten Verfahren rechnen könne. Die Regierung in Ottawa werde das Rechtsstaatsprinzip wahren.