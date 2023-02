Bandengewalt

Die Küste in Cap-Haitien im Norden Haitis. (AFP / Hector Retamal)

Das gab der kanadische Premierminister Trudeau bei einem Treffen mit Vertretern von Karibikstaaten auf den Bahamas bekannt. Er sagte, die beiden Fregatten sollten in den kommenden Wochen Haitis Polizei in ihren Bemühungen unterstützen, die Banden-Aktivitäten unter Kontrolle zu bringen. Die Präsenz der Schiffe in der Bucht der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince werde die Kriminellen abhalten, den Seeweg für ihre illegalen Aktivitäten zu nutzen.

Trudeau kritisierte, in Haiti begingen die bewaffneten Gruppen Morde, Vergewaltigungen sowie Entführungen und rekrutierten Kinder für ihre Verbrechen. Einen großen Teil der Verantwortung für diese Misstände trage eine kleine Zahl mächtiger Elite-Familien, die zu ihrem eigenen Nutzen Instabilität schürten und Gewalt finanzierten - mit schrecklichen Folgen für das haitianische Volk.

Kanada hatte gestern weitere Haitianer auf eine Sanktionsliste gesetzt und zugleich humanitäre Hilfe für Haitis Bevölkerung angekündigt. Der Inselstaat ist das ärmste Land in der westlichen Hemisphäre.

