Wohnungsknappheit

Skyline von Toronto (imago stock&people)

Bis 2025 ist es ihnen untersagt, Wohnungen und Häuser in kanadischen Städten zu erwerben. Ausnahmen gelten für Flüchtlinge und ausländische Staatsangehörige mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht. Zudem sind Immobilien, die zu touristischen Zwecken genutzt werden, von dem Verbot ausgenommen. Mit dem Gesetz soll der Mangel an Wohnraum in Kanada bekämpft werden. Die Partei von Regierungschef Trudeau hatte argumentiert, dass ausländische Investoren die Preise in die Höhe treiben. Kritiker des neuen Gesetzes zweifeln an der Wirksamkeit der Maßnahme, da Ausländer laut der nationalen Statistikbehörde weniger als fünf Prozent der Immobilienbesitzer in Kanada ausmachen.

