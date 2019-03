Kanada gewährt einer Philippinerin Asyl, die den Whistleblower Snowden 2013 in ihrer Wohnung in Hongkong versteckte.

Die 42-jährige und ihre sieben Jahre alte Tochter seien bereits im Land, hieß es. Der Frau drohte offenbar die Abschiebung aus Hongkong in ihr Heimatland. In Kanada erhält sie Unterstützung von einer Nonprofit-Organisation. Die von Anwälten gegründete Organisation will drei weiteren Familien helfen, die Snowden versteckt hatten.



Dieser hatte 2013 als externer Mitarbeiter des Geheimdiensts NSA tausende interne Dokumente zu massiven US-Abhörpraktiken an die Öffentlichkeit gebracht. Snowden lebt im Exil in Russland.