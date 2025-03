G7-Außenministertreffen

Die Außenminister der G7-Staaten stellen sich während des G7-Außenministertreffens in La Malbaie, Quebec, für ein Foto auf. (Sebastien St-Jean / AFP)

Das kündigte Außenministerin Joly beim Treffen der G7-Ressortchefs in La Malbaie in der kanadischen Provinz Quebec an. Sie fügte hinzu, die Souveränität ihres Landes stehe nicht zur Disposition. Damit spielte Joly auf zunehmende Spannungen mit den USA unter Präsident Trump an, der sich wiederholt für einen Anschluss Kanadas an die Vereinigten Staaten ausgesprochen hatte. Zudem ist das Land wie Mexiko und die Europäische Union von US-Sonderzöllen betroffen. Hierzu erklärte Joly, man wolle maximalen Druck auf die Vereinigten Staaten ausüben und gleichzeitig versuchen, Auswege zu finden. Letztlich schadeten Trumps Zölle den Amerikanern selbst.

Zur Gruppe der sieben wirtschaftlich führenden Demokratien gehören die USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland.

