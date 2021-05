In Kanada hat sich Premierminister Trudeau erschüttert über den Fund der Überreste von 215 Kinderleichen auf dem Gelände eines früheren Umerziehungsheims geäußert.

Der Regierungschef sagte, als Vater könne er es sich nicht vorstellen, wie es sich anfühle, wenn einem die Kinder weggenommen würden. Er kündigte "konkrete Schritte" zur Unterstützung der indigenen Bevölkerung an. Der Fund nahe der Kleinstadt Kamloops in British Columbia war mit Hilfe eines speziellen Sonargeräts gemacht worden. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um indigene Kinder handelte. Das Internat dort war eine von zahlreichen Umerziehungslagern für solche Mädchen und Jungen in Kanada. Es war zwischen 1890 und 1969 in Betrieb.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.