Kanadas Premierminister Trudeau hat sich im Namen seines Landes für die Abweisung jüdischer Flüchtlinge kurz vor dem Zweiten Weltkrieg entschuldigt.

Trudeau sagte im Parlament in Ottawa, Kanada habe sich geweigert zu helfen und damit zum grausamen Schicksal vieler Menschen beigetragen, die später in NS-Konzentrationslagern wie Auschwitz ermordet wurden. In seiner Rede bezog sich Trudeau auf das Flüchtlingsschiff "St. Louis", das im Mai 1939 mit mehr als 900 aus Deutschland geflüchteten Juden an Bord weder in Kuba, noch in den USA, noch in Kanada anlegen durfte. Die "St. Louis" musste nach Europa zurückkehren; viele der Juden wurden von den Nazis ermordet.