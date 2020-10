Die liberale kanadische Regierung von Premierminister Trudeau hat ein Misstrauensvotum im Parlament in Ottawa überstanden.

Damit wird es nicht zu vorgezogenen Neuwahlen in dem nordamerikanischen Land kommen. Die konservative Partei hatte ein Komitee zur Untersuchung angeblicher Korruption der Regierung verlangt. So sollen im Zuge der Pandemie-Bekämpfung

unrechtmäßig Verträge an Personen vergeben worden sein, die Trudeau nahestehen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.