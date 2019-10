Kanadas Premierminister Trudeau will trotz des Verlusts der parlamentarischen Mehrheit bei der Wahl am Montag keine Koalitionsregierung bilden.

Er sagte in Ottawa, es sei nicht geplant, eine feste Zusammenarbeit mit anderen Parteien einzugehen. Er werde aber in den kommenden Wochen mit allen Vorsitzenden der anderen Fraktionen Gespräche führen. - Wenn er bei seiner Haltung bleibt, wird Trudeau künftig an der Spitze einer Minderheitsregierung stehen.