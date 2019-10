In Kanada bleiben die Liberalen von Ministerpräsident Trudeau laut Nachwahlprognosen stärkste Kraft im Parlament, verlieren aber ihre absolute Mehrheit. Trudeau setzte sich damit gegen seinen konservativen Herausforderer Scheer durch und könnte jetzt eine Minderheitsregierung bilden.

Diese wäre auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen, zum Beispiel die der Sozialdemokraten oder der Grünen. Der Vorsitzende der Sozialdemokraten, Singh, sprach nach eigenen Angaben bereits mit Trudeau über eine mögliche Zusammenarbeit.



Bisher hatte Trudeau eine komfortable Mehrheit von 184 Sitzen. 170 Mandate sind nötig, um allein regieren zu können. Insgesamt waren rund 27 Millionen Menschen stimmberechtigt. Die Abgeordneten werden in Kanada per Direktwahl nach dem Mehrheitsprinzip gewählt.

"Habe die Enttäuschung vernommen"

Trudeau beschwor nach dem Bekanntwerden des Wahlergebnisses die Einigkeit des Landes. Sein Team werde für alle Kanadier kämpfen, sagte Trudeau in Montréal. An seine Kritiker gewandt erklärte der liberale Politiker, er habe die Enttäuschung vernommen und werde sicherstellen, dass ihre Stimme gehört werde. Als Schwerpunkte einer neuen Regierung nannte Trudeau den Kampf gegen den Klimawandel und Waffengewalt.



Auf Twitter gratulierte US-Präsident Trump dem Premierminister zum Wahlsieg. Kanada bleibe in guten Händen, und er freue sich auf die Zusammenarbeit zum Wohl beider Länder.

Versprechen nicht umgesetzt

Die Bilanz der liberalen Regierung nach vier Jahren ist durchwachsen. Zwar hat Trudeau wie versprochen Marihuana legalisiert und mehr als 25.000 syrische Flüchtlinge im Land aufgenommen. Einige seiner Wahlversprechen wie eine Wahlrechtsreform oder einen ausgeglichenen Haushalt bis 2019 konnte er aber nicht halten.



Zudem sorgte Trudeau in den vergangenen Monaten mit mehreren Skandalen für Aufmerksamkeit. Dabei ging es unter anderem um ein altes Foto, das ihn vor 20 Jahren mit dunkel geschminktem Gesicht - verkleidet als Aladdin - auf einer Party zeigte. Der Ministerpräsident entschuldigte sich.

Wahlkampfthema Klimakrise

Wichtiges Thema im Wahlkampf war der Klimawandel. Während die Konservativen versprachen, Trudeaus CO2-Steuer zurückzudrehen, musste die Regierung von Umweltschützern Kritik dafür hinnehmen, dass die Maßnahmen angeblich nicht weit genug gingen.