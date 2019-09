Kanadas Premierminister Trudeau will zur Finanzierung seiner Versprechen bei einer Wiederwahl das Staatsdefizit vergrößern.

Nach jetzt vorgelegten Plänen seiner Liberalen Partei soll die Neuverschuldung 2020 auf umgerechnet rund 19 Milliarden Euro steigen. In diesem Jahr sind es rund 13 Milliarden Euro.



Der Premier sprach von einer verantwortungsvollen Entscheidung für die Kanadier, weil Investitionen für die Zukunft getätigt würden.



Trudeau will die Steuern senken, die Mittelklasse und Studenten unterstützen sowie mehr Geld für den Kampf gegen den Klimawandel ausgeben. In Kanada wird am 21. Oktober gewählt.