Bundeskanzler Scholz setzt bei der Energieversorgung auf die Zusammenarbeit mit Kanada. (Kay Nietfeld / dpa )

Bundeswirtschaftsminister Habeck und sein kanadischer Kollege Wilkinson unterzeichneten in Stephenville auf der Insel Neufundland im Osten Kanadas ein entsprechendes Abkommen. Anwesend waren auch Bundeskanzler Scholz und der kanadische Premierminister Trudeau. Der Vertrag sieht Lieferungen nach Deutschland von 2025 an vor. Er umfasst auch eine Kooperation bei der Herstellung. Scholz sagte, der Bedarf an Wasserstoff werde stark steigen. Die Bedingungen für eine klimaneutrale Produktion seien im dünnbesidelten Nordosten Kanadas besonders gut. Trudeau sprach von einem großen Schritt, der Jobs schaffe und den Übergang zu einer grünen Wirtschaft ermögliche. Die Vereinbarung bildete den Abschluss der dreitägigen Kanada-Reise von Scholz und Habeck.

Zuvor hatten die deutschen Energiekonzerne Eon und Uniper bereits eine Absichtserklärung mit dem kanadischen Projektentwickler Everwind unterzeichnet. Demnach soll so genannter grüner Ammoniak ab 2025 in einer Anlage in der Atlantikprovinz Nova Scotia produziert werden.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.