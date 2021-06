UNO-Menschenrechtsexperten fordern, den Fund der sterblichen Überreste von mehr als 200 indigenen Kindern in einem früheren Umerziehungslager in Kanada aufzuklären.

Das Gremium aus neun Fachleuten richtete seinen Appell an die kanadische Regierung ebenso wie an den Vatikan, weil es sich bei der Einrichtung um ein früheres katholisches Internat handelte. Die UNO-Experten betonten, es müsse geklärt werden, wer die Opfer gewesen seien und unter welchen Umständen sie gestorben seien.



Der kanadische Premierminister Trudeau erklärte, er sei zutiefst enttäuscht, dass die Kirche sich bisher nicht förmlich für ihre Rolle in dem ehemaligen System der von ihr betriebenen Einrichtungen entschuldigt habe. Notfalls werde seine Regierung auf die Herausgabe von Dokumenten klagen.



Vom 19. Jahrhundert bis in die 1970er-Jahre wurden in Kanada mehr als 150.000 indigene Kinder zur Umerziehung in Internaten untergebracht. Die kanadische Regierung entschuldigte sich 2008 offiziell bei den Überlebenden und räumte Misshandlungen ein.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.