In Kanada prangert ein öffentlicher Untersuchungsbericht Gewaltverbrechen an der indigenen weiblichen Bevölkerung an.

Danach wurden in den vergangenen 40 Jahren tausende indigene Mädchen und Frauen ermordet spurlos verschwunden sind. Der Bericht, der dem Fernsehsender CBC vorliegt, spricht von einem "möglichen Völkermord".



Kanada hatte die Untersuchung in Auftrag gegeben, nachdem die Ermordung einer 15-Jährigen und der Freispruch des Hauptangeklagten öffentliche Empörung ausgelöst hatte. Premierminister Trudeau hat die Versöhnung mit indigenen Gemeinschaften zu einem der Schwerpunkte seiner liberalen Regierung gemacht.