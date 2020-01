In der kanadischen Millionenmetropole Toronto und Umgebung hat eine Warnmeldung über einen Zwischenfall in einem Atomkraftwerk für Verunsicherung gesorgt.

Am frühen Morgen hatte die Regierung der Provinz Ontario eine sogenannte Push-Nachricht auf die Smartphones der Bevölkerung gesendet. Darin hieß es, zwar sei keine Radioaktivität freigesetzt worden und auch Schutzmaßnahmen seien nicht notwendig. Die Menschen wurden aber aufgefordert, auf weitere Informationen und Anweisungen in örtlichen Medien zu achten. Später teilte die Betreiberfirma des AKW auf Twitter mit, die Meldung sei irrtümlich gesendet worden. Es habe keine Gefahr für die Öffentlichkeit oder die Umwelt bestanden.



Pickering ist eines der größten Atomkraftwerke der Welt und generiert 14 Prozent der Elektrizität, die in Ontario verbraucht wird. Die Anlage ist bereits fast 50 Jahre alt.