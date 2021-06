Wieder sind Gräber mit menschlichen Überresten in der Gegend einer früheren Schule für indigene Kinder in Kanada gefunden worden.

Eine Ureinwohner-Gruppe in der Provinz British Columbia teilte mit, dass mit einem Radargerät 182 Leichenteile in nicht ausgewiesenen Gräbern nahe der Stadt Cranbrook entdeckt worden seien. In der Gegend befand sich eine Schule, die von 1912 bis Anfang der 1970er Jahre von der katholischen Kirche betrieben wurde. Die dort untergebrachten indigenen Kinder waren ihren Familien weggenommen worden. Zuvor hatte es Berichte über ähnliche Funde an zwei anderen Orten in Kanada gegeben.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.