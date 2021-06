In Kanada sind erneut zwei katholische Kirchen in Gebieten der indigenen Bevölkerung durch Brände zerstört worden.

Die Bundespolizei in der Provinz British Columbia prüft

demnach auch, ob es einen Zusammenhang zu dem Brand in zwei weiteren Kirchen vor knapp einer Woche gibt.



Die Feuer ereigneten sich wenige Wochen nach dem Fund der sterblichen Überreste von mehr als 200 indigenen Kindern auf dem Gelände eines früheren katholischen Umerziehungsheimes ebenfalls in British Columbia. Inzwischen wurde auch in der Provinz Saskatchewan ein solches Massengrab entdeckt. In den Heimen wurden bis die 1990er-Jahre vor allem indigene Kinder untergebracht. Sie wurden gezwungen, zum Christentum zu konvertieren und durften ihre Muttersprache nicht sprechen. Die kanadische Regierung entschuldigte sich 2008 offiziell bei den Überlebenden und räumte Misshandlungen ein.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.