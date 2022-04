Der kanadische Premierminister Justin Trudeau (picture alliance / Dave Chan )

Premierminister Trudeau sagte in New Brunswick, damit komme man einer Bitte von Präsident Selenskyj nach. Details zu den Waffen und ihren Kosten würden in den kommenden Tagen vorgestellt. Nach übereinstimmenden Berichten will auch US-Präsident Biden zusätzliche Militärhilfen für Kiew ankündigen. Die Details würden noch ausgearbeitet, melden mehrere amerikanische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Insider. Derweil gab Pentagon-Sprecher Kirby das Eintreffen einer Lieferung von Kampfflugzeugen in der Ukraine bekannt, ohne Details über Herkunft oder Bauart zu nennen.

Damit verfüge die Regierung in Kiew nun "über mehr Kampfflugzeuge als vor zwei Wochen".

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.