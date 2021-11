Kinder sollten nicht gegen Covid geimpft werden, meinen Impfgegner in Kanada. Einige protestieren mit großer Gewaltbereitschaft vor Krankenhäusern. (imago / Cavan Images)

Die Generalstaatsanwaltschaft will dafür bis zu zehn Jahre Haft ins Strafgesetzbuch schreiben lassen, beispielweise wenn Mitarbeiter des Gesundheitswesens eingeschüchtert oder an der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert werden. Es gebe auch Covid-Leugner, die versuchten, Kinder davon abzuhalten, potenziell lebensrettende Impfstoffe zu erhalten. Seit dieser Woche können Kinder in Kanada im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft werden. Dagegen hatten Impfgegner vor medizinischen Einrichtungen demonstriert.

Die kanadische Ärztevereinigung sprach wörtlich von einer "Eskalation von Hass und Gewalt" gegen Ärzte und Pfleger bei der Arbeit. Vorkommnisse solcher Art würden der Vereinigung bereits seit über einem Jahr gemeldet.

