In Rom stehen in den nächsten Tagen Gespräche mit Papst Franziskus an. Geplant war der Termin nach offiziellen Angaben bereits im vergangenen Dezember, wurde aber pandemiebedingt verschoben. - Hintergrund des Besuchs sind in den vergangenen Jahren zutage getretenen Skandale um Misshandlungen, Missbrauch und katastrophale Zustände in früheren kirchlichen Schulen und Erziehungseinrichtungen. Zudem wurden seit Mai an ehemaligen Internaten sterbliche Überreste von mehr als 1.000 Kindern entdeckt. Sie belegen die ärmlichen Lebensbedingungen in vielen Heimen. Todesursache waren häufig Krankheiten wie Tuberkulose, Masern und Grippe.

