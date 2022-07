Kampf gegen Inflation

Fahne Kanada (dpa-Zentralbild / Patrick Pleul )

Zur Bekämpfung der Inflation hob sie den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen vollen Punkt auf 2,5 Prozent an. Zuletzt hatte die US-Notenbank Fed bereits die Leitzinsen um 0,75 Prozent angehoben. Auch in Großbritannien und der Schweiz sind die Währungshüter bereits aktiv geworden. In der Euro-Zone gilt dagegen nach wie vor eine Nullzins-Politik. Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank auf ihrer nächsten Sitzung eine Wende einleitet. Präsidentin Lagarde hat bislang jedoch nur eine Erhöhung des Satzes um lediglich 0,25 Prozent in Aussicht gestellt.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.